Die Addams Family zieht in das Schloss Übigau

Dresden - Fast jeder kennt die düstere und satirische Addams Family. Schon fast ein Jahrhundert lang werden groteske und makabere Geschichten über diese Familie in Filmen, Serien und sogar am Broadway erzählt. Jetzt kommt der Clan nach Dresden. Am Elbschloss Übigau treten demnächst einige bekannte Gesichter auf, um Besucher zu faszinieren und zu schockieren.