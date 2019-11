Die Ärzte kommen nach Leipzig

Lange Zeit war nicht klar, ob die Band noch einmal neue Musik veröffentlicht oder sogar auf Tour gehen würde. Fans spekulierten bereits über das Ende der Band. Jetzt ist klar: „Die beste Band der Welt“ will am 10. November 2020 in der Arena auf der Bühne stehen. Bereits im März gab es neue Musik: „Abschied“ heißt der erste neue Song, den das Punkrock-Trio nach sieben Jahren Pause veröffentlichte.

Insgesamt soll es in Deutschland zwölf Konzerte der "IN THE ä TONIGHT"-Tour geben. Die Tickets werden ausschließlich über die Website der Band vertrieben, sind von Donnerstag an im Angebot und starten bei 46 Euro.

In der Ankündigung zur Tour ist auch von einem neuen Album die Rede. Einen Termin für das 13. Studio-Album gibt es aber noch nicht.