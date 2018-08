Die Agentur für Arbeit braucht Hilfe!

Um welche Ausbildungsstellen und Studiengänge es sich konkret handelt, erklärt Hermann Leistner, Pressesprecher der Agentur für Arbeit in Leipzig. Gründe für neues Personal gibt es viele. In den nächsten 10 Jahren werden beispielsweise rund ein Drittel aller Beschäftigten in Leipzig in Rente gehen. Somit wirbt die Arbeitsagentur mit einer fast hundertprozentigen Übernahmequote. Maria Pantke und Tim Voigt, zwei ehemalige Auszubildende, berichten wie sie zur Arbeitsagentur gekommen sind. Um das Interesse von jungen Menschen zu wecken, entwickelte die Agentur für Arbeit zudem ein Smartphone-Spiel namens "Amtliche Helden". Hierbei übernimmt der Spieler die Rolle des Geschäftsführers einer Arbeitsagentur.