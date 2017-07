Die Alarm-Parole zum Schutz gegen Übergriffe

Das Highfield Festival am Störmthaler See bei Leipzig soll noch sicherer werden.

Deshalb wird es in diesem Jahr erstmals einen Notfall-Code geben. Mit den Worten „Wo geht’s nach Panama“ können sich die Besucher an Securitymitarbeiter, Polizei oder Sanitäter wenden und werden dann in eine sichere Zone gebracht.

Der Panama-Code wurde in diesem Jahr auch bereits auf dem Southside- und Hurricane-Festival eingesetzt. Das Highfield Festival findet vom 18.bis zum 20. August statt. Erwartet werden rund 40.000 Besucher.