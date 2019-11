Die Basketballprofis des Syntainics MBC übernehmen den Sportunterricht

Geübt wurden die Grundlagen des Basketballs: Passen und Fangen, Dribbeln und der Angriff auf den Korb. Auch für die Spieler sind diese Schulstunden besonders. Shooting Guard Ferdinand Zylka beschreibt, was es für ihn bedeutet, den Kids den Basketballsport näher zubringen.

Am 24. November spielt der Syntainics MBC gegen den FC Bayern München beim Eventgame "Care For Climate" in der Arena Leipzig. Die Schülerinnen und Schüler werden an diesem Tag als Einlaufeskorte die Spieler aufs Feld bringen. Anwurf ist 15 Uhr.