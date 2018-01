Neun sächsische Unternehmen zählen zu den 1.000 besten deutschen Arbeitgebern

München - Das Nachrichtenmagazin "Focus" hat in Kooperation mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform "Kununu" zum sechsten Mal Deutschlands beste Arbeitgeber ausgezeichnet. Im Sachsen-Ranking ist das Chemnitzer Energieunternehmen "eins energie in sachsen" zum Top-Arbeitsgeber gewählt worden. Dahinter rangiert die "AOK Plus" mit Sitz in Dresden auf Rang zwei sowie der Leipziger Energiedienstleister "VNG – Verbundnetz Gas".