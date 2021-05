Die besten Ideen, um deine Erinnerungen festzuhalten

Erinnerungsvideos

Videos haben den Vorteil, dass darauf nicht nur eine einzige Szene festgehalten wird, sondern man einen umfassenderen Einblick in die Situation erhält. Mimik, Gestik, Geräuschkulisse und Gespräche oder Reden werden auf diese Weise für die Ewigkeit konserviert. Auf einem Erinnerungsvideo vom letzten Urlaub werden so auch Meeresrauschen, Vogelgezwitscher und Sonnenuntergänge mit aufgezeichnet. Bei einer Feier beispielsweise kann man eine Kamera aufstellen und jeden Gast bitten, einen persönlichen Gruß aufzunehmen. Schaut man sich diese später noch einmal an, fühlt es sich an wie eine Zeitkapsel aus der Vergangenheit. Eine Alternative ohne Videomaterial kann es sein, Sprachnachrichten aufzubewahren und in einem längeren Dokument zusammenzufügen. Das können sowohl Nachrichten sein, die man sich selbst geschickt hat, als auch Dialoge, die man erinnern möchte. Programme, mit denen man die Videos oder Audiodateien zusammenschneiden kann, gibt es teilweise sogar als Freeware im Internet. Der Umgang erfordert zunächst etwas Übung, kann jedoch in den meisten Fällen recht intuitiv gelernt werden.

Tagebücher

Tagebücher sind eine ganz besondere Art, Erinnerungen festzuhalten. Sie geben nicht einfach den Blick von außen wieder, wie es bei Fotografien oder Videos der Fall ist. Stattdessen bieten sie oft sehr intime, persönliche Einblicke in das Innenleben der Person, die sie führt. Journaling kann eine wertvolle Ressource im Umgang mit den eigenen Emotionen und dem inneren Erleben sein. Es hilft dabei, sich selbst näher zu kommen und sich besser zu verstehen. Wer regelmäßig seine Gedanken und Gefühle schriftlich festhält, kann auf diese Weise reflektieren und die eigenen psychischen Dynamiken verstehen und verändern. Journaling kann seelische Probleme lindern und dabei helfen, sich selbst und das eigene Leben in einem weiteren biografischen Kontext zu sehen. Gleichzeitig sind Tagebücher ein wertvolles Zeitzeugnis für die Nachwelt. Nicht umsonst lesen heute noch Millionen von Menschen die Tagebücher von Anne Frank, von Franz Kafka oder von Leo Tolstoi. Diese Texte geben detaillierte Einblicke in die Zeit und das Leben ihrer Verfasser.