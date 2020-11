Die besten Trampolinhallen in Sachsen

#4 Trampolinpark: Jump'n Play Chemnitz

Reichsstraße 58 | 09112 Chemnitz

Das Jump'n Play Chemnitz ist ein Indoorspielplatz mit Trampolinpark. Beide Bereiche können unabhängig voneinander gebucht werden. Im Jump'n Play Trampolinpark warten verschiedene Attraktionen auf die Besucher. Basketball-Trampoline, ein FreeJump-Bereich, Battle Beam, Ninja Parcours und Slackline bieten viele Möglichkeiten für Sprungspaß.

#5 Trampolinpark: Superfly Dresden

Siemensstraße 9 | 01257, Dresden, Germany

Das Superfly Dresden ist einer der größten Trampolinparks in Europa. Die zusammenhängende Sprunglandschaft mit einer Gesamtfläche von fast 3.000 m² setzt Maßstäbe in Attraktivität, Vielfalt, Style und Design. Auf verschiedenen Trampolinflächen und Stationen wie Swing Fall, Balance Court, Main Court, Wall Tramp, Flying Dunk, Ninja Parcours, Tumbling Lane oder Waterfall Trampoline bietet sich für Sportbegeisterte ein AIRlebnis der Extraklasse. Es können Kraft, Balance, Beweglichkeit, Geschicklichkeit sowie Ausdauer getestet und verbessert werden. Hier sollte man einmal (oder mehrere Male) gewesen sein!

Ein paar Tipps rund um die angesagten Trampolinparks

Rechtzeitig buchen: Die meisten Trampolinhallen sind vor allem an Wochenenden/Feiertagen und in den Ferien oft ausgebucht und momentan in der Regel an Höchstgrenzen bzgl. Besucheranzahl gebunden. Hier sollte man seine Sprungzeit am besten fest buchen. Außerhalb der Ferien und unter der Woche haben die meisten Trampolinparks noch freie Kapazitäten aber auch hier ist es besser – trotz aller Spontanität - auf Nummer Sicher zu gehen und schon einmal die Sprungzeit zu buchen. Das hat den Vorteil, dass der Check-In schneller klappt und ihr mehr Zeit zum Springen habt.

Mindestalter und Einverständnis der Eltern: Ein Mindestalter gibt es in fast jeder Halle, wobei die Altersgrenze von Halle zu Halle unterschiedlich ist. Erkundigen sollte man sich auch hier vor dem Besuch auf der Homepage oder einfach kurz anrufen, damit es keine traurigen Gesichter gibt, wenn Kinder zu jung sind für den Einlass. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass jeder der unter 18 ist eine Einverständniserklärung der Eltern braucht, um im Trampolinpark springen zu können. Hierzu haben die einzelnen Hallen eigene Formulare, die ausgedruckt und von den Eltern ausgefüllt werden müssen.

Dress-Code: Trampolinspringen ist übrigens Sport und deshalb ist lockere Kleidung bzw. gleich eine passende Sportkleidung einfach praktisch. Spezielle Trampolinsocken gibt es meistens direkt am Einlass für wenig Geld zu kaufen.

Die Trampolinhalle kommt auf Dauer zu teuer?

In der Tat ist der Besuch in der Trampolinhalle auf Dauer nicht gerade günstig und die angrenzende Gastronomie möchte natürlich auch noch an den durstigen und hungrigen Springern verdienen. Auf lange Sicht also ein teurer Spaß, den man sich nicht ständig leisten kann. Wen aber einmal die Begeisterung des Trampolinspringens gepackt hat, der wird kaum mehr auf diese tolle Sportart verzichten wollen. Auch hat natürlich nicht Jeder gleich in nächster Nähe eine Trampolinhalle vor der Haustüre und kann ständig dort zum Springen zu Besuch sein.

Vor der Haustüre (bzw. Terrassentüre) Trampolin springen, kann man aber auch bestens auf einem Gartentrampolin. Dabei hat sich in Sachen Sprunggerät für Zuhause so einiges getan im Laufe der Zeit. Mittlerweile gibt es Trampoline auch für den Bodeneinbau und eine beliebte Alternative zur runden Trampolinform sind heutzutage Gartentrampoline in Rechteckig oder Oval, die den Anforderungen für Tricks und Akrobatik bestens genügen.

Besonders Flat-Ground Trampoline, die komplett bodentief eingebaut werden, sind bei Sprungtalenten heiß begehrt. Sogar passende Airwalls gibt es mittlerweile schon für den Hausgebrauch zum Trampolin zu kaufen. Auf Dauer – auch ein Gartentrampolin, das alle diese Kriterien erfüllt, ist natürlich nicht gerade billig – kommt ein hochwertiges Markentrampolin trotzdem wesentlich günstiger und kommt dem Wunsch der Kinder ständig die Trampolinhalle besuchen zu wollen doch sehr als beliebte Alternative entgegen.