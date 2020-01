Die Chemnitzer Vogelwelt im Jahresverlauf

Chemnitz – Die Volkshochschule lädt am Dienstag, dem 14. Januar 2020, um 19 Uhr zu einem Vortrag über die Vielfalt an Vögeln in der Region Chemnitz ein.

Jens Börner, vom Verein Sächsischer Ornithologen e. V., gibt einen ausgiebigen Überblick über die Vogelarten, die in Chemnitz brüten und leben. Besonders wichtig für den Redner ist es, über die Ursachen für das Schwinden der Brutvögel aufmerksam zu machen. In einem Bildervortrag lernen Sie eine große Anzahl unserer heimischen Artenvielfalt kennen. Außerdem wird eindrücklich aufgeklärt, wo und wann Sie verschiedene Vogelarten beobachten können. Zudem wird auch besprochen, wie man zum nachhaltigen Schutz der Lebensräume beitragen kann. Jens Börner ist seit über vier Jahrzehnten ornithologisch aktiv und beruflich im Naturschutz tätig. Der Vortrag findet im Veranstaltungssaal des TIETZ statt. Der Eintritt ist kostenfrei.