Die Comödie sagt Danke!

Für alle Alltagshelden bietet die Comödie Dresden noch bis einschließlich 28. Mai mit einem von insgesamt 30 Premierenpaketen die Gelegenheit, Danke zu sagen – der Person, die regelmäßig den Einkauf für die Nachbarn erledigt, der Ärztin, dem Pfleger, dem aufblühenden Kochkünstler oder der Liebsten, die sich spontan zum Homeschooling-Talent entwickelt hat. Mit 2 Premierentickets für eine Premiere nach Wahl bis 2023 ist für jede Person die passende Vorstellung dabei. Eine definitiv krisensichere Geschenkidee!

Und so funktioniert’s:

Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt mit einer Mail bis einschließlich 28. Mai an marketing@comoedie-dresden.de in der steht, welcher Person (Vorname ausreichend) man aus welchem Grund Danke sagen will. Die Gewinner werden anschließend per Mail informiert. Im Premierenpaket enthalten sind: 2 Premierentickets (einlösbar für alle Premieren 2020 bis 2023) inkl. 2 Gläser Sekt inkl. Premierenfeier.

Für alle, die bei der Verlosung kein Glück hatten, gibt es die Premierenpakete auch im Rahmen der SAGDANKEAKTION noch bis zum 1. Juni zum Sparpreis von 45€ (statt 79€) im Webshop der Comödie Dresden und telefonisch unter 0351 866 4113 (Mo-Fr 10-14 Uhr).

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Comödie Dresden.