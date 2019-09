Die CVAG mit Škoda unterwegs

Nach dem feierlichen Rollout gingen die ersten Skoda-Bahnen in den Linienbetrieb. Bisher sind vier neue Fahrzeuge zugelassen. Diese sollen bis Ende der Woche alle in der Stadt unterwegs sein. Die Anzahl der modernen Bahnen wird sich im Laufe des Jahres noch erhöhen. Insgesamt werden 14 Skoda-Bahnen noch bis zum Ende des Jahres geliefert. Bis alle in Betrieb genommen werden können wird es sich noch bis ins nächste Jahr ziehen. Die neuen Bahnen sind nicht nur auf speziellen Linien unterwegs, sie werden im gesamten Streckennetz eingesetzt.