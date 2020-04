Die eigene Biosphäre im heimischen Garten

Ein Garten bietet nur dann natürliche Facetten, wenn er in Harmonie mit seiner Umwelt steht. Abends an der Feuerschale sitzen und den Glühwürmchen beim nächtlichen Tanz zu schauen oder Insekten und Amphibien am Gartenteich beobachten funktioniert nur, wenn ein Gleichgewicht besteht.

Bereits mit scheinbar simplen Veränderungen erzielen Hobbygärtner erstaunliche Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem im eigenen Garten. Dazu helfen kleine Inspirationen, durch die eine langweilige Wiese farbenfroh erstrahlt und das Leben zurückbringt. Selbst penibel gepflegte Gärten müssen nicht auf Biodiversität verzichten.