Die Eröffnung der Augustusbrücke – live am Freitag

Dresden- Eines der lange andauernden Bauprojekte in Dresden ist die Augustusbrücke. Seit 2017 ist an hier herumgewerkelt worden. Die Dresdner können sich freuen. Am Freitag wird sie nun feierlich eröffnet.

© Sachsen Fernsehen

Im Jahr 2017 begann die Sanierung der Augustusbrücke. Ab Freitag dürfen die Dresdner Straßenbahnen nun wieder zwischen der Altstadt und der Neustadt über die Augustusbrücke fahren. Zu diesem Anlass wird die Brücke am Freitag feierlich eröffnet. Am 28. Januar findet ab 9.00 Uhr ein ökonomischer Gottesdienst zur Verkehrsfreigabe statt.

Unter anderem sind die Dresdner Philharmonie, der Dresdner Kreuzchor und die Dresdner Kapellknaben bei der Eröffnung beteiligt. Sie schmieden das Rahmenprogramm der Feierlichkeiten.

Die Landeshauptstadt Dresden überträgt die Veranstaltung live auf ihrer Website, auf Youtube und bei Facebook. Außerdem zeigen wir den Livestream morgen früh unter diesem Beitrag. Falls ihr am Freitagmorgen keine Zeit haben solltet, keine Bange. SACHSEN FERNSEHEN überträgt die Eröffnung am 28. Januar um 18 Uhr, um 20 Uhr und um 21 Uhr im TV sowie am 29. Januar um 20 Uhr.