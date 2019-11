Die Gewinner des Stefan-Heym-Preises stehen fest

Slavenka Drakulić ist kroatische Schriftstellerin und Journalistin. Richard Swartz ist schwedischer Autor und Journalist. Ausgezeichnet wird das langjährige literarische und publizistische Schaffen des Ehepaares. Sie befasst sich mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft und in der Geschlechterbeziehung. Er schreibt über das geistige und politische Leben in West- und Osteuropa. Beide sind gelebte Europäer und stellen große europäische Fragen anhand von einzelnen Schicksalen dar. Sie stehen für schonungslose Aufklärung, geben aber dem Publikum genug Raum sich sein eigenes Urteil zu bilden.