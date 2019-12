Die Haselnuss-Bratwurst erobert Dresden

Viba ist normalerweise für Nougat-Produkte bekannt. Betriebsleiter Andreas Jung kommt aus Thüringen, ist Wurst-Liebhaber und wollte daher die Komponenten Nougat und Bratwurst zusammenführen. Da eine Nougat-Wurst gar nicht mal so einfach realisierbar war, entschied er sich, Fleischermeister Martin During in das Projekt zu involvieren. Zusammen entschieden sie, geröstete Haselnüsse für die besondere Wurst zu verwenden. Nach einigen Testläufen kamen sie zu einem Mischverhältnis von ca. acht Gramm zerstoßene Haselnuss pro Wurst.

Die Haselnuss-Bratwurst mit dem speziellen Nougat-Senf wird von den Kunden schon so gut angenommen, dass sie ab Januar auch in die Hauptkarte vom Viba aufgenommen wird, so Andreas Jung. Außerdem kann die Wurst-Kreation auch in der Fleischerei von Martin During in der Neustadt erworben werden.