Die Innenstadt wird zum Laufsteg – Chemnitzer Fashion Day startet am 30. April

Chemnitz- Am 30.April ist es wieder soweit, der Fashion Day macht die Chemnitzer Innenstadt wieder zum Laufsteg. Die Chemnitzer Händler möchten pünktlich zum Saisonstart Vielfalt in die Kleiderschränke bringen und präsentieren bei dem mittlerweile fest etablierten Event die Looks für Frühling und Sommer.

Außerdem spielt das Thema Nachhaltigkeit dieses Jahr eine große Rolle. So geben die Händler der Stadt Tipps, wie man Nachhaltigkeit und schicke Mode unter einen Hut bekommt. Insgesamt 30 Händler und mehr als 40 in House Aktionen beteiligen sich am standortübergreifenden Fashion Event und auch umliegende Restaurants bieten ihren Gästen attraktive Rabatte und Sonderangebote.