Dresden - In diesem Jahr jährt sich die Flut in Sachsen zum 20. Mal. Besonders hart betroffen war neben Grimma auch die sächsische Landeshauptstadt. "Land unter" hieß es damals nahezu in der ganzen Stadt. am 17. August erreichte der Elbpegel seinen historischen Höchststand von 9,40m. Sachsen Fernsehen Redakteurin Juliane Wirthwein hat sich in Dresden auf Spurensuche begeben.