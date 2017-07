Die Karli bebt nicht mehr: Nächstes KarliBeben abgesagt!

Besonders mit Hinblick auf höhere Sicherheitsmaßnahmen rechnet Andreas Bürger, Leiter des KarliBeben e.V. mit Mehrkosten von bis zu 8.000 Euro. "Dieses Geld ist für uns in der kürze der Zeit nicht aufzutreiben". Von Seiten der Stadt Leipzig sei mit keiner finanziellen Unterstützung zu rechnen, so Andreas Bürger weiter. Es handle sich bei der Absage für den 16. September nicht um ein generelles "Nein" zum KarliBeben, in 2018 könne es bereits wieder weiter gehen. Bis dahin wird es auch immer mal wieder einzelene kleinere Aktionen auf Leipzigs Partymeile geben.