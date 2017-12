Die kuriosesten Polizeieinsätze 2017

Monteure „gestellt“

Nicht hinters Licht führen lassen wollte sich richtigerweise eine Anruferin am 25. April in der Zöllnerstraße im Chemnitzer Stadtzentrum, weshalb die Polizei zu Rate gezogen wurde. Zwei unbekannte Männer wollten unter dem Vorwand, Wasserrohre reparieren zu müssen, in ihre Wohnung, so die Erstinformation gegen 10.40 Uhr. Beamte des zuständigen Reviers trafen dann an der angegebenen Adresse auch zwei Herren in Arbeitsanzügen an, auf die die „Täterbeschreibung“ passte. Der Einsatz konnte recht schnell wieder abgebrochen werden. Die Männer waren tatsächlich Monteure, die mit dem Wechsel von Wasseruhren im gesamten Haus beauftragt waren. Die Frau konnte beruhigt und die Streifenfahrt fortgesetzt werden.