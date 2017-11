Die Leiche aus dem Franziskanerkloster – Auf den Spuren eines Thrillers aus dem Spätmittelalter

Dresden - Bei Ausgrabungen im ehemaligen Franziskanerkloster Annaberg-Buchholz in den Jahren 2016 – 2017 stießen die Archäologen des Landesamtes für Archäologie Sachsen unter anderem auf 28 Bestattungen. 15 davon lagen im gut erhaltenen Kreuzgang des Klosters, die anderen 13 innerhalb der Klosterkirche. Unter letzteren entdeckten die Forscher einen Toten (Grab Nr. 20), der schwerste Hiebverletzungen am Hinterkopf aufwies. Sofort hatten die Archäologen den Verdacht, dass sie hier ein Mordopfer vor sich hatten und begannen umfangreiche Recherchen im Annaberger Stadtarchiv. Im Landesamt haben die Archäologen am Freitag über die Hintergründe informiert.