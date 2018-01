Die Mitkoch-Show: Jetzt bewerben und tolle Preise gewinnen!

Weitere Infos zur Mitkoch-Show:

Gourmetkoch Gerd Kastenmeier wird die beiden Hobbyköche betreuen und viele Tipps zu den Zutaten und ihrer Verarbeitung einflechten lassen. Den Warenkorb und die Rezepte der Sendung findet man im Anschluss im Internet. Zusätzlich stellt Gerd Kastenmeier ein eigenes Rezept aus den Zutaten des Einkaufskorbes online.

„Nach sieben Jahren Mitkoch-Show im Radio gibt es zum Hörgenuss jetzt auch Augenschmaus“, so Gerd Kastenmeier. „Dank der Fernsehbilder wird das Nachkochen nun noch einfacher. Und ein Koch-Wettstreit zwischen zwei Kandidaten macht die Sache immer spannend. Ich bin schon heute neugierig, welche neuen Rezepte sich die Kandidaten zu den Zutaten einfallen lassen.“

Mit Dresden Fernsehen verbindet den Dresdner Gourmet-Koch seit 2013 eine enge Zusammenarbeit. Für die Sendereihen "Mission Region", Mission@Home" und "Golfkunst trifft Kochkunst" hat Studioleiterin Sophia Matthes insgesamt 25 kulinarische Beiträge mit Gerd Kastenmeier für Dresden Fernsehen produziert. "Wir haben bei Dresden Fernsehen schon viele kulinarische Highlights erlebt, mitten auf dem Feld gekocht und bei vielen Promis zu Hause am Herd gestanden“, so Sophia Matthes. „Jetzt freue ich mich besonders darauf, dass unsere Zuschauer selbst aktiv werden und mitkochen können! Nicht nur in der Sendung, sondern auch später zu Hause, denn die Kochshow ist im Internet immer abrufbar.“

Die Mitkoch-Show wird im Küchenzentrum Dresden aufgezeichnet. „Bei uns gibt es eine große Auswahl an Küchen mit viel Platz zum Kochen und vor allem moderne Geräte, mit denen das Kochen richtig Spaß macht“, so Geschäftsführer Dirk Hähnchen. „Den Abwasch übernehmen wir natürlich auch…“