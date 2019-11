Die Narren übernehmen das Rathaus

In dieser Tradition steht auch das nicht immer ernst gemeinte Verunglimpfen der Stadtpolitik in Büttenreden und ein Showprogramm mit Funkengarden, Tanz und Musik. Chemnitz hat insgesamt fünf Karnevalsvereine, die sich diesen Traditionen hingeben. Das sind der 1. Faschingsklub an der Chemnitz, der Klub der Karnevalisten Altchemnitz , der Glösaer Carnevals-Verein , der Grünaer Faschingsklub , und der Würschnitztaler Carnevalsclub .