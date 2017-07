Die neue Sommer-Location: Auf das Rooftop musst du unbedingt!

DRESDEN FERNSEHEN meldet sich jeden Monat aus dem Lebendigem Haus am Dresdner Zwinger. Diesmal ist Moderatorin Sophia Matthes auf der Dachterrasse vom Restaurant felix zu Gast. In der Eventlocation wird aktuell der Sommer mit Sonnensegeln, Strand, Cocktails & Co. gefeiert.

Sommerstrand auf der Dachterrasse vom felix

bis zum 10. September

täglich geöffnet

Freitag & Samstag Barbeque

mehrere Beachpartys

Mehr Infos auf www.daslebendigehaus.de