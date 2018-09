Die Nominierten für den Sächsischen Designpreis stehen fest

In diesem Jahr wird der Designpreis in den Kategorien Produktdesign, Kommunikationsdesign und gestaltetes vergeben. In jeder Kategorie wird zudem junges und innovatives Nachwuchsdesign prämiert und ein Sonderpreis im Bereich Sounddesign vergeben.

Für den Publikumspreis kann online auf der Designpreis-Website bis 30. September 2018 für den Favoriten votiert werden.

Die Preisverleihung für den Sächsischen Designpreis findet am

Montag, 5. November 2018 im Lichthof des Albertinums statt.

Juryvorsitzende Frau Prof. Dr. Uta Brandes merkt an: „Wir möchten die Industrie auffordern: Seien Sie mutig! Arbeiten Sie mit Designern zusammen und bewerben Sie sich beim Sächsischen Staatspreis für Design!“

Alle Einreichungen, die Nominierungen sowie weitere Informationen zu Preisgeldern und der neu gestalteten Preisstatue der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH findet Ihr hier.



Fakten zu den Einreichungen in den Kategorien und für den Sonderpreis: