Die „Offene Gesellschaft“ erweitert sich

Dresden – Die bundesweite Initiative „Offene Gesellschaft“organisaiert seit 2015 mehrere hundert Veranstaltungen in ganz Deutschland. Sie brachten durch Bürgerdebatten, die Fragen zur Zukunft unseres Landes diskutierenm mehrere tausend Menschen in lebendige Dialoge. Um vor Ort mitgestalten zu können, werden nun einzelne Botschafter in die Bundesländer geschickt. Darunter auch Student Eric Hattke aus Dresden.



Die „Offene Gesellschaft“ unterstützt gern die vielfältigsten Projekte. Initiativen, Vereine und Organisationen in Sachsen, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, können sich unter hattke@die-offene-gesellschaft.de melden.