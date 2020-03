Die passende Jeans für jede Figur

Die Waden

Um kräftige Waden optimal zu kaschieren, greift Frau am besten zu einer Jeans im Zigaretten-Schnitt. Bei diesem liegt die Hose leicht am Oberschenkel an und verläuft gerade, aber nicht zu eng bis zu den Knöcheln. Wichtig ist hierbei, dass diese sichtbar sind, denn so wird der Blick auf die schmalste Stelle des Beines gelenkt. Aus diesem Grund sind 7/8-Jeans eine gute Option.