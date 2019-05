Die Renaissance des Erdbeeraromas ist da

Dresden - Wer isst sie nicht gerne, die Erdbeere? Das Warten hat mit dem heutigen Tag ein Ende, denn von nun an können Sie Erdbeeren aus Sachsen und Sachsen-Anhalt pflücken oder kaufen. Die Sächsische Blütenkönigin hat bei traumhaften Wetter den Start der Erdbeersaison eröffnet und dabei auch eine neue Sorte präsentiert. Natürlich schmeckt das Naschobst am besten frisch vom Feld doch auch aus dem Supermarkt kann man die rote Köstlichkeit bequem erhalten. Mehr zur neuen Sorte erfahren Sie in unserem nächsten Beitrag.