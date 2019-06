Die richtige Matratze für einen gesunden Rücken

Das Schlafverhalten in den Matratzenkauf einbeziehen

Viele Matratzen verfügen über mindestens 7 und mehr Zonen. Die in Zonen unterteilten Matratzen sollten sich doch jeder Schlafposition anpassen, vermuten potenzielle Käufer. Doch in der Realität sieht es anders aus, wodurch die optimale Auswahl entscheidend für die komfortable Nachtruhe ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das eigene Temperaturempfinden. Wer zum Beispiel schnell schwitzt, sollte auf eine Kaltschaummatratze verzichten und sich beispielsweise eher auf eine Federkernmatratze konzentrieren. Wer unter gesundheitlichen Problemen mit der Wirbelsäule leidet, kann seine Gesundheit durch die richtige Matratze fördern und sollte sich am besten auf ein orthopädisches Modell berufen. So unübersichtlich wie die Vielfalt auf den ersten Blick erscheint, so vorteilhaft ist sie bei der Auswahl einer maßgeschneiderten Matratze. Für Seiten- und Rückenschläfer, für Bauchschläfer und Menschen mit nächtlicher Unruhe und wechselnden Liegepositionen gibt es die passenden Matratzen in unterschiedlichen Härtegraden.

Das Boxspringbett - warum auch hier die Matratzenwahl entscheidend ist