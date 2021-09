Die Sachsen haben 2019 mehr Geld verdient

Im Vergleich zu 2018 konnte in allen sächsischen Kreisen ein Anstieg der Pro-Kopf-Einkommen festgestellt werden. Der Landkreis Mittelsachsen verbuchte mit einem Plus von 4,4 Prozent bzw. 910 Euro pro Kopf gegenüber dem Vorjahr die deutlichste Erhöhung. Im Gegensatz dazu stieg das Verfügbare Einkommen je Einwohnerin bzw. Einwohner in der Stadt Leipzig nur um 2,0 Prozent bzw. 382 Euro. Hier muss der Einfluss der Bevölkerungszahl berücksichtigt werden, die in Sachsen im Vergleich zu 2018 nahezu unverändert blieb. Nur in den Kreisfreien Städten Leipzig und Dresden stieg die Bevölkerungszahl gegenüber 2018 und zwar um 1,0 bzw. 0,5 Prozent. Entgegen diesem tendenziellen Anstieg verringerte sich die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Chemnitz und in sieben von zehn Landkreisen um bis zu 0,8 Prozent.