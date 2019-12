Die Seelöwen sind da

Dresden - Der Aufbau zum 24. Dresdner Weihnachts-Circus ist in vollem Gange. Wegen der Bauarbeiten am Tunnel unter der Elbe mussten die Löcher für das Zelt neu gesetzt werden, die Zeltstadt wurde gedreht. Der Eingang ist jetzt an der Pieschener Allee. Trotzdem liegt der Aufbau im Zeitplan. Die Publikumslieblinge, die Seelöwen, sind angekommen. Für sie haben die Tiertrainer fast zwei Tonnen gefrorenen Fisch mitgebracht. Denn kaltes Wetter macht die Tiere hungrig. Premiere ist am 18.12. Für die Vorstellungen am 1. und 2. Januar gibt es Dresden Fernsehen Spezial-Ticktes zum exklusiven Sonderpreis.