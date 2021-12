Die Stadt Leipzig verschenkt Weihnachtsbäume

Ab 14 Uhr verschenkt die Stadt Leipzig 700 Weihnachtsbäume in den Innenstadt. Diese sind zuvor als Weihnachtsdekoration aufgestellt worden. Das Marktamt der Stadt teile mit, dass sie nicht für die Qualität der Bäume garantieren können. Immerhin standen diese mehrere Wochen im Freien und wurden nicht gepflegt. Aber sie seien in einem guten Zustand.

Wer noch einen Weihnachtsbaum braucht, kann sich an zwei Sammelstellen am Augustusplatz und an der Grimmaischen Straße einen aussuchen und mitnehmen.