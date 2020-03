Die Stadt unterstützt ihre Bürger

Die Bestimmungen für einen Test auf Corona haben sich mittlerweile gelockert. Musste man zuvor noch Rückkehrer aus einem Risikogebiet sein oder Kontakt zu einer positiv getesteten Person haben, reichen mittlerweile nur die Symptome für einen Test aus. Chemnitzer mit Verdacht auf Corona sollen sich nach wie vor an der großen Messehalle an der Neefestraße untersuchen lassen. Das Gesundheitsamt bittet die Bürger, die Öffnungszeiten dieser Corona-Ambulanz (08:00 -18:00 Uhr) voll auszunutzen. Damit soll sich der große Ansturm in den Morgenstunden ein wenig auflösen. Personen, die dort getestet wurden, werden von dem Zeitpunkt, an dem die ersten Symptome aufgetaucht sind für zwei Wochen in häusliche Isolation versetzt.