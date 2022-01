Die Stunde der Wintervögel – Mitmachaktion

Vom 6. bis 9. Januar findet erneut Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion statt - Die "Stunde der Wintervögel". Der NABU Sachsen lädt dazu ein, Vögel zu zählen, die in den Garten, den Park oder ans Futterhäuschen auf dem Balkon kommen. Die dabei gesammelten Daten sind für den Vogelschutz äußerst wertvoll, weil sie Aufschluss über den Zustand der heimischen Vogelwelt in unseren Siedlungen geben. Je mehr Menschen mitmachen, desto genauer wird das Bild.

Im vergangenen Jahr war die Beteiligung besonders hoch: Mehr als 236.000 Menschen zählten mit, darunter über 13.000 Sächsinnen und Sachsen. Insgesamt gingen Meldungen aus 164.000 Gärten und Parks ein. Der Haussperling ergatterte 2021 den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel in Deutschlands und Sachsens Gärten, Kohlmeise und Feldsperling folgten auf Platz zwei und drei.

Die „Stunde der Wintervögel“ findet bereits zum 12. Mal statt. Wer mitmachen will, zählt eine Stunde lang Vögel in Garten, Park oder auf dem Balkon und meldet die Beobachtungen dem NABU. Dabei wird von jeder Art die höchste Anzahl Vögel notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beobachtungen können per App unter www.NABU.de/vogelwelt, unter www.stundederwintervoegel.NABU-Sachsen.de oder unter www.NABU.de/onlinemeldung bis zum 17. Januar gemeldet werden. Zudem ist am 8. und 9. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800-1157-115 geschaltet.

Quelle: NABU Landesverband Sachsen e.V.