Die Suche nach dem Leipziger Weihnachtsbaum ist beendet

Direkt im Anschluss beginnt die Dekoration, bei der Interessierte zuschauen können. Ab 12. November bis zum Marktsaisonende am 21. Dezember zieht der Wochenmarkt Innenstadt dann erneut auf den Richard-Wagner-Platz um. Die Dekoration soll bis zum 11. November abgeschlossen sein, an diesem Tag beginnen auch die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt. Der Baum wird mit 300 roten und 300 goldenen Kugeln geschmückt, dazu mit rund 3000 Lichtern illuminiert. Für die Beleuchtung selbst sorgt energiesparende und damit umweltschonende LED-Technik. Auf dem Markt steht der Baum über Weihnachten und Silvester bis Anfang Januar 2020. Am 3. Januar wird er erneut „gefällt“ und als Nutzholz entsprechend weiterverwendet.

Hintergrundinformationen:

Gina Maria Jacob, Tochter des Inhabers der Waldwirtschaft Jacob, studierte Forstwirtschafterin und aktuelle „Sächsische Waldkönigin“, hat den Baum zusammen mit ihrem Vater Ronny Jacob ausgesucht, gefällt und wird auch beim Aufbau in Leipzig tatkräftig zur Hand gehen. Nach dreijähriger erfolgloser Suche nach einem Weihnachtsbaum aus dem Stadtgebiet wurde die Bevölkerung in diesem Jahr nicht wieder zu einer „Baumspende“ aufgerufen. Trotzdem wurden dem Marktamt schöne Bäume aus Leipzig und Umgebung angeboten, die aber leider zu klein waren. Der diesjährige Leipziger Weihnachtsbaum ist auf einem privaten Wohngrundstück gewachsen. Da seine Wurzeln die umliegende Bebauung schädigen und auch die Standsicherheit auf Grund seiner Höhe nicht mehr gewährleistet werden kann, hat der Eigentümer das Fällen des Baumes beauftragt.