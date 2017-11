Die Turnbundesliga in Dresden – das DSC-Team stellt sich vor

Dresden – Am Wochenende begrüßt der DSC die deutschen Turnstars in Dresden in der Margon Arena. Beim 3. Wettkampftag der Turnbundesliga der Frauen kämpfen Weltmeisterinnen sowie Weltcup- und EM-Medaillengewinnerinnen um Punkte und um das Podium. In der zweiten Bundesliga hat das Turnteam des Dresdner SC nach vielen Jahren einmal wieder die Chance, sich vor heimischem Publikum in einem großen Wettkampf zu präsentieren. Jonathan Wosch hat Cheftrainer Tom Kroker und die Turnerinnen beim Training abgefangen.

© Sachsen Fernsehen

Die Wettkampftage im Überblick:

Samstag, 11. November

12 Uhr: 2. Bundesliga mit dem DSC-Team

17 Uhr: 1. Bundesliga

Sonntag, 12. November

11 Uhr: 3. Bundesliga

Wo:

Margon Arena Dresden, Bodenbacher Straße 154, 01277 Dresden

Teilnehmende Vereine:

1. Bundesliga Frauen:

MTV Stuttgart (Titelverteidiger, im Kader u.a.: Kim Bui, Elisabeth Seitz, Emelie Petz, Tabea Alt)

TG Karlsruhe-Söllingen (im Kader u.a.: Sophie Scheder, Pauline Schäfer, Leah Grießer, Pauline Tratz)

TG Mannheim

TSV 1861 Tittmoning

Turnzentrum Deutsche Sporthochschule Köln

TSG Steglitz

TuS 1861 Chemnitz-Altendorf

KTG Hannover

2. Bundesliga Frauen:

Dresdner SC 1898

SSV Ulm 1846

TSV Berkheim

Heidenheimer SB

TT Unterhaching-Ries

TSV 1861 Tittmoning II

Eintracht Frankfurt

VfL Kirchheim unter Teck

3. Bundesliga Frauen:

TurnTeam Schwaben

KTV Dortmund

TG Lahn-Dill

TG Breisgau

TV Herkenrath

TuS Wüllen

TSV 1861 Tittmoning III

TV Braubach

