Die Wetteraussichten für Dresden

Am Dienstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Auf bis zu 4 Grad erwärmt sich die Luft im Tagesverlauf. Am Mittwoch scheint die Sonne zwischen zahlreichen Wolken. 2 Grad betragen die Maximalwerte. Donnerstag gerät die Sonne zeitweise ins Hintertreffen. Höchstens 2 Grad werden erreicht. Und der Freitag wird freundlich und trocken. Wiederum zeigt das Thermometer bis zu 2 Grad.

Nächste Woche Donnerstag haben wir bereits den 1. März und damit startet für die Meteorologen bereits der Frühling. Allerdings will sich die Wetterlage so gar nicht auf Frühlingsspuren begeben: massive Kaltluft ist im Anmarsch und könnte uns ab Sonntag nahezu im ganzen Land Dauerfrost bescheren! Am vergangenen Wochenende war es bereits im Süden wieder sehr winterlich. Verbreitet fielen in Bayern und Baden-Württemberg 15 bis 20, lokal sogar bis zu 25 cm Neuschnee.

„In den vergangenen Tagen hatten wir ja bereits mehrfach auf die Möglichkeit eines Märzwinter hingewiesen und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Anfang März frostig kalt ist, steigen aktuell deutlich an. Die russische Kältepeitsche die uns bisher einen recht kalten Februar beschert hat, könnte uns demnach ein eisiges Februar-Finale und einen bitterkalten Start in den Frühlingsmonat März bescheren. Neben Dauerfrost am Tag, wären nachts Werte zwischen minus 10 und minus 20 Grad möglich“ so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net