Dresden - „weekly - Die Woche in Sachsen" ist die neue, erfrischende Live-Sendung in den TV-Programmen von SACHSEN FERNSEHEN im Kabelfernsehen sowie SACHSENeins im Satellit. Der 30-minütige Wochenrückblick bietet einen umfassenden Blick auf die Themen, die Sachsen bewegen. Dabei werden für den Freistaat wichtige Themen mit Studiogästen intensiv vertieft. Die Moderatoren der Sendung schauen dabei mit einem kritischen Blick auf aktuelle Ereignisse und Entscheidungen in Politik & Gesellschaft. Die erste Sendung läuft am 25. Februar um 21:30 Uhr.