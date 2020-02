Die Wintermeisterschaft im Schwimmen

Im ersten Abschnitt traten in zwölf verschiedenen Wettkämpfen die Wassersportler gegeneinander an. In den Disziplinen 50 Meter Schmetterling, 200 Meter- Freistil, 100 Meter Rücken, 50 Meter Freistil und 200 Meter Brust kämpften die Teilnehmer aus den einzelnen Jahrgängen geschlechtergetrennt um den Sieg. Bei den zwei Lagenstaffel-Wettkämpfen waren die Teams gemischt. Dabei holte die zweite Mannschaft des SC Chemnitz von 1892 mit 2:20,35 die Goldmedaille in der Staffelwertung 2006 bis 2009. In der Staffelwertung 2005 und älter holte die 1. Mannschaft des SC Chemnitz von 1892 mit 2:19,15 die Bronzemedaille. Den ersten Platz belegte die 1. Mannschaft des SSV Senftenberg e. V. mit 2:05,04.