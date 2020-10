Patienten befürworten Digitalisierung

Aber wie denken eigentlich Patienten über die digitale Zukunft bei ihrem Hausarzt? Auch darüber gab es bereits eine Studie: Unter dem Titel „Digitalisierung der Arztpraxis zwischen Wunsch und Wirklichkeit“ befragte das Meinungsforschungsinstitut Dynata im vergangenen Jahr 1067 Patienten zu diesem Thema. Dabei stellte sich heraus, dass Maßnahmen wie das E-Rezept, das den Gang in die Praxis ersetzen kann, auf der Wunschliste der Patienten ganz oben steht. Beinahe zwei Drittel der Befragten würden ihre Rezepte gern online bekommen. 75 Prozent hielten digitale Angebote eines Arztes zudem für einen guten Service, für 66 Prozent wäre das sogar ein echtes Kriterium für die Wahl ihres Mediziners.

Befragte, die den digitalen Services in der Praxis bereits nutzen, waren von diesen überzeugt: Für 96 Prozent erwies sich die elektronische Terminbuchung als hilfreich, für 93 Prozent galt dies für das E-Rezept. 82 Prozent schätzten besonders die Videosprechstunde.

Skeptisch sind Ärzte und auch Patienten allerdings bei einem Thema, was eng mit der digitalen Zukunft der Medizin zusammenhängt: dem Datenschutz. Um für Rechtssicherheit zu sorgen, hat das Bundeskabinett im vergangenen Jahr das digitale Versorgungsgesetz verabschiedet . Dieses soll die IT-Sicherheit bei Ärzten stärken. Darüber hinaus wurde festgelegt, dass das Sozialgesetzbuch in Hinblick auf Patientenakten mit einem eigenen Gesetz angepasst wird, damit sensible Gesundheitsdaten umfassend geschützt werden.