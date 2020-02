Die Zukunft des Fernsehens – wie schauen wir morgen?

Enorm hohe Bandbreiten machen es möglich: Das Internet ist allgegenwärtig und sowohl in der Hosentasche als auch über den TV immer greifbar. Dabei erleben Streamingdienste einen ungeahnten Aufschwung, existieren aber nicht mehr nur neben dem TV, sondern verschmelzen mit ihm. Die Video- und Musikinhalte, Filme und YouTube-Clips werden immer öfter direkt auf dem TV abgerufen, der dafür lediglich internetfähig sein muss. Dann stehen auch zahlreiche Apps auf dem Gerät zur Verfügung, wodurch sich eine ganze Welt eröffnet.

Mit einem Klick wird alles kombiniert und nach Belieben hin und hergezappt. Informationen, Filme, Chats, Bestellungen, Wettermeldungen und lokale Neuigkeiten, Connected TV ermöglicht die extrem flexible Nutzung auf nur einem Gerät: dem Großbildschirm im Wohnzimmer, der durch sein Format und die Wiedergabequalität überzeugt. Allerdings verliert das lineare Fernsehen deutlich an Wichtigkeit.

Wird VoD das Fernsehen verdrängen?

Inhalte streamen, wann immer man will und die Lieblingssendung dann anschauen, wann man selbst Zeit hat, nicht wenn sie ausgestrahlt wird: Diesen Luxus gönnen sich immer mehr Nutzer und bringen das lineare Fernsehen dadurch in Bedrängnis. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass der klassische Fernsehsender oder die Fernsehzeitschriften ausgedient haben. Stattdessen wird es immer wichtiger, die Inhalte in einer Mediathek vorzuhalten, wo sie dann nach Bedarf (und im besten Fall ohne lästige Werbeunterbrechungen) abgerufen werden können. VoD-Dienste wie Netflix und Amazon Prime werden weiterhin wachsen, doch die Fernsehsender haben ebenfalls eine Chance, in Zukunft mitzumischen.

Wie finanziert sich das Fernsehen der Zukunft?

YouTube tritt den Beweis an: Nutzer sind auch weiterhin bereit, werbeunterstützte Inhalte zu konsumieren. Kostenpflichtige Dienste wie Netflix oder Amazon Prime, das nur einen kleinen Teil seiner Inhalte kostenfrei zur Verfügung stellt und bei den sonstigen Filmen und Serien Preise aufruft, die an klassische Videotheken erinnern, unterstützen diesen Eindruck. Beides ist möglich, die Abrechnung nach einzelnen Transaktionen (T-VOD) oder das Subskriptionsmodell (S-VOD). Es liegt an den Sendern, wie sie diese Erkenntnisse für sich nutzen.

Die Zukunft des Fernsehens wird also mit großer Wahrscheinlichkeit in einer hybriden Nutzung aus klassischem Fernsehen und dem Video-on-Demand liegen, die durch moderne Smart TV möglich werden. Und es gibt ein Merkmal, bei dem sich die modernen Fernsehgeräte deutlich hervortun, und das ist die Größe. Moderne Geräte bieten selbst auf sehr großen Diagonalen eine hervorragende Auflösung, was wesentlich entspannteres Fernsehen, Streamen und Zappen möglich macht, als es die kleinen und mobilen Geräte bieten können.

Zwar muss es nicht der größte Fernseher der Welt sein, der stolze 6 Meter misst und 800 kg wiegt, doch der überdimensionale LED Bildschirm zeigt, was möglich ist. Handelsübliche Modelle, bei denen man auch mit einem Abstand von weniger als fünf Metern vernünftig sehen kann, machen heute auf großen Diagonalen ein erstklassiges Bild. Die Verschmelzung von ultragroßen Bildschirmen und Fernsehen on Demand ermöglicht zu Hause ein Filmerlebnis, wie man es früher nur aus dem Kino kannte.