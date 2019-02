Dieb klaut Gepäck einer 81-Jährigen

Der unbekannte Täter rannte auf der Eisenacher Straße in Richtung Lützowstraße und bog dort nach links in Richtung Georg-Schumann-Straße ab. Anschließend informierte sie die Polizei. Laut Polizei befanden sich in der Tasche diverse Kleidung, Brillen, Handyladekabel, Medikamente, eine Kette und Kosmetikartikel. Der Schaden liegt bei etwa 1200 Euro. Verletzt wurde die 81-Jährige nicht.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Nord, Essener Straße 1 in 04129 Leipzig, Tel. (0341) 5935 - 0 zu melden.