Dieb schlägt in Anger-Crottendorf zu

Am Montagmorgen wurde ein Einbrecher in Anger-Crottendorf auf frischer Tat ertappt. Eine Anwohnerin hatte den 27-Jährigen dabei beobachtet, wie er in den Keller eines Einfamilienhauses eindrang. Daraufhin rief sie die die Polizei. Der Mann hatte bereits mehrere Kellerboxen aufgebrochen, als die Polizei eintraf. Sie fand ein gestohlenes Fahrrad bei ihm, außerdem sein Einbruchswerkzeug.