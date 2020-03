Diebe im Landkreis unterwegs

Chemnitz/Großweitzschen- In der Nacht zu Freitag waren mehrere Unbekannte unterwegs, um sich am Eigentum anderer zu bereichern.

In der Chemnitzer Weststraße brachen Unbekannte in die Keller mehrerer Mehrfamilienhäuser ein.

Im Keller des einen Hauses entwendeten sie zwei schwarze E-Scooter im Wert von 600 Euro. In einem Keller eines weiteren Hauses wurde ein Trekkingrad der Marke Centurion im Wert von 1.000 Euro gestohlen.

Auch im Landkreis Mittelsachsen waren Diebe unterwegs.

Auf dem Autohof Heiterer Blick in Großweitzschen, OT Niederranschütz wurde gleich drei mal zugeschlagen. Während der Fahrer einer Sattelzugmaschine in der Fahrerkabine schlief, brachen Unbekannte den Tankdeckel auf und entwendeten circa 350 Liter Dieselkraftstoff. Bei einem weiteren geparkten Lkw wurden zwei gesicherte Ersatzräder im Wert von 1 000 Euro gestohlen. Der Fahrer eines dritten Lkw bemerkte bei der Abfahrtkontrolle nach der Nachtruhe, dass die Plane am Sattelauflieger an zwei Stellen aufgeschlitzt war. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.