Diebe in Chemnitz unterwegs

Chemnitz- Am vergangenen Wochenende wurden der Polizeidirektion Chemnitz mehrere Diebstähle angezeigt.

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen brachen Unbekannte in ein Lagergebäude in der Leipziger Straße ein. Sie entwendeten insgesamt 16 Winterräder im Wert von rund 3.200 Euro. Der Sachschaden fällt gering aus, konnte aber nicht genau beziffert werden.

Ebenfalls am Wochenende verschafften sich Unbekannte im Ortsteil Altendorf auf der Straße Am Harthweg unbefugt Zutritt zu einer Garage. Daraus entwendeten sie zwei Mountainbikes, einen Satz Kompletträder sowie vier einzelne Winterreifen, eine Bohrmaschine und ein Staubsauger im Gesamtwert von ca. 2.300 Euro. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro.