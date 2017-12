Chemnitz – Im Chemnitzer Zentrum sind in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte in ein Geschäft auf dem Bernsbachplatz eingebrochen.

© Sachsen Fernsehen/ Symbolbild

Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Dort durchsuchten sie die Räume nach Brauchbarem. Laut Polizei nahmen die Eindringlinge einen an der Wand befestigten Tresor mit.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.