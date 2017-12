Diebe ließen Tresor mitgehen

Chemnitz – Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in das Eissportzentrum an der Wittgensdorfer Straße eingebrochen.

© Chemnitz Fernsehen

Wie die Polizei Chemnitz mitteilt hebelten die Einbrecher eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt. In einem Büro machten sich die Täter dann an einem Tresor zu schaffen. Es gelang den Einbrechern, den Geldschrank aus der Verankerung zu reißen und zu stehlen. Verschwunden sind damit auch Bargeld und persönliche Dokumente.

Konkrete Schadensangaben liegen bislang noch nicht vor.