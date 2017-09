Diebe plündern Firma

Chemnitz – In der Nacht zum Mittwoch ist in Altchemnitz in eine Firma eingebrochen worden.

© Sachsen Fernsehen/ Symbolbild

Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Firmengebäude und entwendeten daraus Bargeld und zwei Schlüssel für die auf dem Gelände abgeparkten Firmenwagen. Aus einem Auto stahlen sie eine Geldbörse und ein Navigationsgerät. Ein Ford Transit wurde komplett vom Hof entwendet. Der Kleintransporter und das darin gelagerte Werkzeug haben einen Wert von rund 24.000 Euro.

Die Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsens wird in die laufenden Ermittlungen eingebunden. Genauere Angaben zum Stehl-und Sachschaden liegen aktuell noch nicht vor.