Diebe richten hohen Schaden an

Chemnitz – Dreiste Diebe haben im Stadtteil Kapellenberg ein Restaurant unter Wasser gesetzt.

Nach Polizeiangaben nutzen die Unbekannten am helllichten Tag aktuell stattfindende Bauarbeiten in den Gastwirtschaftsräumen an der Beckerstraße aus. Während in den Nebenräumen Arbeiten stattfanden, wurde zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr ein rund 8.000 Euro teurer Kaffeeautomat gestohlen.

Dabei rissen die Diebe den Wasseranschluss ab, wodurch der Boden der Restaurants überflutet wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht abgeschätzt werden.