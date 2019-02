Diebstahlhochburg Leipzig – Petition will Fahrradparkhaus

Eine Option für mehr Sicherheit gibt es schon in anderen Städten: Ein Fahrradparkaus. Auch am Leipziger Hauptbahnhof ist schon seit längerem ein Fahrradparkhaus geplant. Doch das Projekt kommt nicht so wirklich in die Gänge. Deshalb haben Befürworter eine Petition gestartet, die ein Fahrradparkhaus fordert. Auch für Pendler könnte ein Fahrradparkhaus Vorteile haben. Für sie sollen personalisierte Stellplätze entstehen. Die Fläche der Ehemaligen Gleise 1-5 war im Frühjahr 2018 in den Fokus der Befürworter gerückt. Da der Bereich nun an den Fahrdienst Clevershuttle vermietet wird, kommt er vorerst nicht mehr für den Bau in Frage. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten.