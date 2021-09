Diese 5 Vorteile bietet ein Ärzte-Videochat

Sie müssen nicht lange auf einen Arzttermin warten.

Mehr als jeder vierte Kassenpatient wartet bis zu drei Wochen oder noch länger auf einen Arzttermin. Beim Arztgespräch per Videochat geht die Terminvergabe für eine Online-Sprechstunde viel schneller. Sie vermeiden lange Wartezeiten.

Das Wartezimmer ist voll. Der Patient neben Ihnen hustet und niest. Alle guten Zeitschriften sind vergeben. Und obwohl Sie einen Termin zur Sprechstunde haben, müssen Sie trotzdem warten? Beim Ärzte-Videochat hat der Arzt genau zum abgemachten Zeitpunkt Zeit für Sie – und nicht erst eine halbe oder dreiviertel Stunde später. Alles, was Sie für den Videochat mit einem Facharzt brauchen, ist ein Endgerät mit einer Kamera und einem Mikrofon (Smartphone, Tablet, Laptop oder Computer). Natürlich darf auch die Internetverbindung nicht fehlen. Die Videosprechstunde ist kein großer Aufwand.

Eigentlich möchten Sie nur ein Detail wissen? Sie waren schon beim Arzt und haben lediglich eine Rückfrage zur Diagnose, zur Behandlung oder zum verschriebenen Medikament? Sie würden gern eine zweite Meinung einholen? Oder Sie benötigen einen Nachsorgetermin? Gerade für Patienten, die häufig oder nur ganz kurz zum Arzt müssen, kann die normale Terminvergabe nervig sein. Hier bietet sich der Ärzte-Videochat ganz besonders an. Sie sparen sich die Anfahrtszeit.

Kein Gehetze mit Bus oder Bahn, keine nervige Parkplatzsuche, kein Fußmarsch durch den Nieselregen: Beim Ärzte-Videochat können Sie zu Hause auf der Couch oder am Küchentisch sitzen bleiben. Holen Sie sich die Online-Sprechstunde in Ihre gewohnte Umgebung. Quasi ein schneller Arztbesuch zwischen Kochen, einer Runde mit dem Hund oder einer Folge Ihrer Lieblingsserie. Das spart Zeit und Nerven. Der Arzt kann Sie sehen und persönlich mit Ihnen sprechen.

Bei der Online-Sprechstunde mit einem Arzt können Sie Ihr Gegenüber sehen und hören. Anders als bei einer Telefonsprechstunde oder einem normalen Chat gibt es also keine anonyme Frage-Antwort-Situation. So haben Sie das Gefühl eines persönlichen Gesprächs. Zudem kann der Arzt Sie als Patient ebenfalls wahrnehmen. Er bekommt einen guten Eindruck von Ihnen und Ihren Fragen: Wie schlimm ist Ihr Ausschlag? Hört sich Ihr Husten bedrohlich an? Wie gut heilt Ihre Wunde ab?

Hat Sie die Online-Sprechstunde überzeugt? Einige Krankenkassen bieten diese Möglichkeit bereits an, wie etwa die KNAPPSCHAFT. Wenn Sie dort versichert sind, stehen die Fachärzte von MD Medicus kostenlos die ganze Woche über von 6 bis 22 Uhr bereit – also auch am Wochenende und nach Ihrem Feierabend.

Darüber hinaus bietet die Krankenkasse dank eines Pilotprojekts einen speziellen Service für ihre Versicherten aus den Regionen Chemnitz, Sächsische Schweiz/Osterzgebirge und Wurzen/Grimma. Dabei können Patienten mit leichten Erkrankungen über Telefonate oder Videochats schnell und unkompliziert einen Arzt konsultieren. Mehr Informationen hier.